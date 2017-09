DOOM und Wolfenstein II erscheinen für Nintendo Switch

The Elder Scrolls V: Skyrim ist nicht der einzige Bethesda-Titel, der für Nintendo Switch umgesetzt wird. Heute Nacht überraschten Nintendo und Bethesda mit weiteren Umsetzungen. So erscheinen auch DOOM und Wolfenstein II: The New Colossus für die neue Nintendo-Konsole.

Skyrim erscheint am 17. November für Switch, DOOM könnt ihr an den Weihnachtsfeiertagen genießen und Wolfenstein II: The New Colossus wird erst im kommenden Jahr verfügbar sein. Weitere Details soll es in den nächsten Wochen und Monaten geben. Den Bethesda-Auftritt bei Nintendo Direct seht ihr ab Minute 24:39.

Von exklusiven Nintendo-Features ist bisher nicht die Rede, aber Features wie sie Skyrim bekommt, sind natürlich durchaus denkbar. Dort könnt ihr mit dem Master Sword und passender Kleidung durch die Lande ziehen.