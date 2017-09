Dontnod verschiebt Vampyr auf Frühjahr 2018

By

Eigentlich sollte das Action-RPG Vampyr noch im November dieses Jahres erscheinen, doch daraus wird nichts mehr, wie Entwickler Dontnod Entertainment (Life is Strange, Remember Me) bekanntgegeben hat. Gemeinsam mit Publisher Focus Home entschied man sich für das neue Releasefenster Frühjahr 2018. Grund dafür sind technische Probleme, die inzwischen aber schon gelöst sind.

Eine Deadline zu erwischen, dürfe nicht bedeuten, an der Qualität zu sparen, heißt es in der Erklärung von Dontnod. Noch vor einigen Wochen habe man geglaubt, Vampyr noch in diesem Jahr veröffentlichen zu können, doch die dann aufgetretenen technischen Probleme hätten das Team zurückgeworfen. Inzwischen seien diese Probleme gelöst, doch der Zeitplan durcheinander. Mit der zusätzlichen Zeit habe man nun mehr Gelegenheit für Feinarbeiten und Balancing. Man bedankt sich übrigens ausdrücklich auch beim Publisher, der diese Verschiebung möglich machte.

Nachfolgend seht ihr nochmal den letzten E3-Trailer:

via Gematsu