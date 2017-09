Die Synchronsprecher von Yakuza Kiwami 2

Sega hat einige neue Screenshots und ein neues Video zu Yakuza Kiwami 2 veröffentlicht, das kürzlich angekündigte Remake von Yakuza 2 für PlayStation 4. Ihr seht einige der neuen und wiederkehrenden Charaktere und im Video ihre dazugehörigen Synchronsprecher, die den Charakteren wie immer oftmals nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihr Gesicht leihen.

Hakyru spielt Ryo Takashima, Houka Kinoshita leiht Gesicht und Stimme Wataru Kurahasi, Yuichi Kimura spielt Tsutomu Bessho und Susumu Terajima übernimmt wieder die Rolle von Jiro Kawara. Bei anderen Synchronsprechern gibt es hingegen Änderungen gegenüber dem Original von 2006. Damals wurde kein Performance Capturing verwendet und einige Synchronsprecher haben ihre Bewegungen und ihr Konterfei nicht ohne Weiteres leihen können. Interessanterweise sieht Terajima-san dem Detektiv Kawara ohnehin ähnlich.

Yakuza Kiwami 2 erscheint schon am 7. Dezember in Japan, wurde bisher aber leider nicht offiziell für den Westen angekündigt. Bei der Tokyo Game Show 2017 wird es bereits in spielbarer Form präsentiert. Sega selbst führte kürzlich eine Umfrage im Westen durch, ob Interesse an Yakuza Kiwami 2 besteht. Ausgang unbekannt, aber bei der derzeitigen Aufmerksamkeit rund um die Serie im Westen scheint eine Lokalisierung nur konsequent.

via Dualshockers