Die Shinobi-Schüler zeigen sich in Peach Beach Splash

In Senran Kagura: Peach Beach Splash bekämpfen sich die bekannten weiblichen Shinobi nicht mit Schwertern oder anderen Waffen, sondern wurden zu einem mysteriösen Wasserpistolen-Kampf eingeladen. Als Spieler habt ihr also die Auswahl zwischen verschiedenen spritzigen „Waffentypen“. Natürlich ist die Auswahl der richtigen Shinobi ebenfalls von Vorteil. In zwei neuen Videos präsentiert euch XSEED Games die Mädchen aus der Gessen Academy und Hanzo National Academy.

Senran Kagura: Peach Beach Splash erscheint für PlayStation 4 am 22. September in Europa. Das Spiel erhält ebenfalls eine Limited Edition, welche man über den Marvelous Store bestellen kann. Die normale Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon vorbestellen.

Viele bekannte Charaktere der Serie bespritzen sich im Spiel mit Wasserpistolen, von denen zahlreiche zur Verfügung stehen. In den Online-Kämpfen 5-on-5 geht es dementsprechend heiß her. Es gibt aber auch einen Einzelspielermodus. Natürlich fehlt auch der Dressing Room nicht.

Die nachfolgenden Videos beinhalten möglicherweise jugendgefährdende Inhalte!

via Gematsu