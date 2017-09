Die magischen Reflector-Fähigkeiten in Blue Reflection

Koei Tecmo und Gust haben neue Details und einen neuen Trailer zu Blue Reflection veröffentlicht. Diesmal widmet man sich ausführlich dem Kampfsystem und besonders den Reflector-Fähigkeiten, die ihr in dem Spiel nutzen könnt, das am 29. September in Europa für PlayStation 4 erscheint.

In Blue Reflection reist die Schülerin Hinako, zusammen mit den magischen Shijou-Schwestern Yuzu und Lime, in die Parallel-Dimension The Common. Dort erlangen sie die magischen Fähigkeiten eines Reflectors, welche es ihnen erlauben, die zahlreichen Rätsel und Gefahren des Common zu überwinden. Gleichzeitig müssen sich Hinako und ihre Freundinnen einer Vielzahl von gefährlichen Dämonen erwehren, die sie auf dem Weg zu den wichtigen Äther-Fragmenten aufhalten wollen.

Im Kampf mit den Dämonen können die Mädchen auf eine Auswahl von magischen Fähigkeiten zurückgreifen. Jede Aktion, ob Angriff, Verteidigung oder Fähigkeit, kostet die Charaktere Ether. Diese Ressource lässt sich mit einem sogenannten Ether Charge wieder auffüllen. Mit genug Ether kann eine Overdrive-Fähigkeit freigeschaltet werden, sodass Spieler mehrere Aktionen am Stück ausführen können. So viel zu den Grundlagen.