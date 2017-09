Deutsche Verkaufscharts: Pokémon prescht nach vorn

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts zeigen sich die Neueinsteiger kampfbereit. Project CARS 2 gibt Gummi und landet gute Ergebnisse, auch Pokémon Tekken DX kämpft sich hoch. Doch Destiny 2 bleibt insgesamt das aktuelle Maß der Dinge in Deutschland. Der Titel landet sowohl in den PS4- als auch in den Xbox-One-Charts auf Platz 1.

Das erwähnte Project CARS 2 schafft in den Xbox-One-Charts mit dem zweiten Platz den höchsten Neueinstieg. In den PS4-Charts reicht es für Platz 3 und in den PC-Charts immerhin für Platz 5. In den PC-Charts muss sich die Rennsimulation nur Dauerbrenner Die Sims 4 und dem noch stärkeren Neueinsteiger Guild Wars 2: Path of Fire geschlagen geben.

Auch auf Nintendo Switch geht GfK Entertainment erneut ein. Pokémon Tekken DX, eine verbesserte und erweiterte Portierung des Wii-U-Titels, kann auf den ersten Platz vorpreschen. Mario + Rabbids: Kingdom Battle, in der Vorwoche Erstplatzierter, rutscht auf Rang 3 hinter Mario Kart 8 Deluxe ab. In den 3DS-Charts dominiert weiterhin Metroid: Samus Returns vor Neueinsteiger Monster Hunter Stories.