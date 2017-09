Deutsche Verkaufscharts: PES 2018 schießt sich warm

Nicht nur in den japanischen, auch in den aktuellen deutschen Verkaufscharts landet Konamis Fußballsimulation PES 2018 ganz weit oben. In den PS3-Charts landet PES 2018 auf Platz 1, in den anderen Charts reicht es aber nicht für den Platz an der Sonne. In den PS4-Charts und Xbox-360-Charts reicht es für Platz 3, in den Xbox-One-Charts für Platz 4 und in den deutschen PC-Charts für Platz 5.

Durchaus interessant, dass sich NBA 2K18 im Fußballland Deutschland in den wichtigsten Charts vor PES 2018 platzieren kann. Hierzulande ist eben nach wie vor FIFA der König. NBA 2K18 landet in den PS4- und in den Xbox-One-Charts auf Platz 2 und damit vor PES 2018. Mit NHL 18 kann ein weiteres Sportspiel gute Plätze erobern: in den PS4-Charts ist das Platz 5, in den Xbox-One-Charts sogar Platz 3. Auf beiden aktuellen Konsolen bleibt Destiny 2 das Maß der Dinge. Bei den PC-Spielern liegen Die Sims 4 und GTA V weiter ganz vorn in der Gunst.

Interessanterweise gibt es in dieser Woche von GfK Entertainment auch einen Blick in die 3DS- und sogar Nintendo-Switch-Charts. Metroid: Samus Returns erobert dank Doppel-Release (Standardedition und Legacy-Edition) die Plätze 1 und 2 der 3DS-Charts. Mario + Rabbids Kingdom Battle steht auf Platz 1 der Nintendo-Switch-Charts, gefolgt von Mario Kart 8 Deluxe und Rayman Legends.