Deutsche Verkaufscharts: F1 2017 übernimmt die Pole

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts holt sich F1 2017 die Pole Position. In den PC-Charts des Autolandes landet F1 2017 auf Platz 1 und schiebt damit Longseller Die Sims 4 nach achtwöchiger Herrschaft auf Platz 2. Auch in den Xbox-One-Charts lander F1 2017 auf Rang 1. Hier muss Minecraft zurückstecken und landet nur noch auf Platz 3. Madden NFL 18 holt sich die Silbermedaille.

In den deutschen PlayStation-4-Charts kann F1 2017 ebenfalls mitmischen, hier reicht es aber nur für Platz 2. Dritter wird Madden NFL 18 und die PS4-Krone darf sich in dieser Woche Uncharted: The Lost Legacy aufsetzen, das wenig überraschend aus dem Stand Platz 1 holt. Charts für Nintendo Switch gibt GfK Entertainment weiterhin nicht öffentlich aus.