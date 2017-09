Deutsche Verkaufscharts: Die Dinos sind los

Die deutschen Verkaufscharts, ermittelt von GfK, ändern sich in der Spitze in der letzten Woche kaum. In den Xbox-One-Charts bleiben F1 2017 Special Edition und Madden NFL 18 an der Spitze. Bester Neueinsteiger ist Ark: Survival Evolved auf Platz 3. Resident Evil Revelations landet auf Rang 5, dahinter geht Killing Floor 2 ins Ziel.

Auch in den PS4-Charts bleibt an der Spitze alles beim Alten. Uncharted: The Lost Legacy landet vor F1 2017. Ark: Survival Evolved ist auch hier bester Neueinsteiger, aber erst auf Platz 5. Dahinter landet das gute alte Resident Evil Revelations. Für Yakuza Kiwami bleibt nur Platz 8. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy landet auf Platz 10.

In den PC-Charts muss sich F1 2017 dem Dauerbrenner Die Sims 4 wieder geschlagen geben. Der Platz 2 wird von GTA V zurückerobert. Charts für Nintendo Switch gibt GfK leider weiterhin nicht öffentlich heraus.