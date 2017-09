Deutsche Verkaufscharts: Destiny 2 erobert die Spitzen

Keine Überraschung in den aktuellen deutschen Verkaufscharts. Destiny 2 ballert sich natürlich an die einsame Spitze und erobert sowohl in den PS4- als auch Xbox-One-Charts die Spitzenposition. Uncharted: The Lost Legacy muss damit schon wieder den ersten Platz räumen und sich mit Platz 2 in den PS4-Charts begnügen. Dort landet in den Xbox-One-Charts F1 2017 Special Edition.

In den deutschen PS4-Charts platziert sich auch der zweite Neueinsteiger ganz gut. Knack 2 schießt auf Platz 4. In den PC-Charts bleibt die Spitze unverändert. Dauerbrenner Die Sims 4 landet vor Dauerbrenner Grand Theft Auto V. Platzierungen für Nintendo Switch gibt GfK Entertainment leider weiterhin nicht öffentlich raus.