Neue Übersichtstrailer zu Resident Evil: Revelations

Zur bevorstehenden Veröffentlichung von Resident Evil: Revelations für Nintendo Switch hat Capcom zwei Übersichtstrailer veröffentlicht. Die Neuauflage für Nintendos Hybridkonsole enthält die Spiele Resident Evil: Revelations sowie Resident Evil: Revelations 2 in einer schicken HD-Fassung. Am 28. November dürfen wir uns auf das Spiel freuen und zwei Tage später, am 30. November, erscheint der Titel in Japan.

Während beide Spiele einzeln im Nintendo eShop verfügbar sein werden, gibt es auch eine Retail-Fassung des Spiels. Diese ist bisher allerdings nur für Japan und Nordamerika angekündigt. Zudem befindet sich dabei nur der erste Teil auf der Karte, während man für den zweiten Ableger einen Downloadcode bekommt. Alle DLCs der originalen Versionen sind mit in der Switch-Version enthalten, außerdem unterstützt der Titel die Motion-Steuerung der JoyCon.

Via Gematsu