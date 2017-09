Der Launchtrailer zu Warriors All-Stars

By

Mit Warriors All-Stars schicken Koei Tecmo und Genre-Experte Omega Force das zumindest auf dem Papier ultimative Warriors-Game in den Ring. Der Musou-Titel bietet bewährtes Gameplay und mal eben eine Auswahl aus Koei-Tecmo-All-Stars, die sich sehen lassen kann. Ryu Hayabusa aus Ninja Gaiden, Kasumi aus Dead or Alive, William aus Nioh, Yukimura Sanada aus Samurai Warriors und Zhao Yun aus Dynasty Warriors sind nur eine kleine Auswahl an spielbaren Charakteren.

Seit heute ist Warriors All-Stars in Europa für PS4 erhältlich. Seht unten den Launchtrailer!