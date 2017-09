Der Launchtrailer zu Golf Story für Nintendo Switch

Seit gestern ist Golf Story von Sidebar Games im eShop für Nintendo Switch erhältlich. Der Launchtrailer zeigt euch Eindrücke aus dem Titel, der Golfsimulation mit einem Rollenspiel vereint. Eine Übersicht zum Spiel bietet euch Nintendo:

In den meisten Rollenspielen muss man Drachen besiegen oder geheimnisvolle Kristalle finden. Aber was, wenn es einmal darum ginge, Golfschläger statt Schwerter zu schwingen? Golf Story ermöglicht genau das. Die Spieler erleben eine dramatische Story mit einer bunten Palette an Charakteren, sportlichen Herausforderungen sowie Upgrades und Ausrüstungsgegenständen, die sie sich erst verdienen müssen.