Der Launchtrailer zu Everybody’s Golf

Mit Everybody’s Golf ist seit dieser Woche ein neuer Teil der geschichtsträchtigen Golfsimulation für PlayStation 4 erhältlich. In diesem Jahr feiert Minna no Golf schon den 20. Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es in diesem Jahr keinen nummerierten Titel, sondern eine Art Reboot mit allerhand Neuerungen.

Neben einem Charakter-Editor gibt es vor allem eine Art Open-World, die ihr erkunden könnt und in der ihr zahlreiche abwechslungsreiche Aktivitäten abseits des Golfplatzes ausüben könnt. Es warten Online-Turniere und der gewohnt einfache Einstieg für Anfänger, dabei aber trotzdem realistische Physik.

Everybody’s Golf ist im Handel erhältlich!