Demon Gaze II: Asteria heißt euch willkommen

NIS America hat ein neues Video zu Demon Gaze II veröffentlicht, welches den Namen „Welcome to Asteria“ trägt. In dieser Aufnahme seht ihr hauptsächlich die Monster, die in den Verliesen hausen und sich euch während den Erkundungen in den Weg stellen. Der Dungeon Crawler erscheint am 17. November in Europa für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

In Demon Gaze II hat Magnastar die Einwohner von Asteria dazu gebracht, ihm bedingungslos zu gehorchen. Als die „Revolutionist Party“ den Versuch startet ihn zu stürzen, obliegt es nun an Demon Gazer, die Macht der Dämonen zu nutzen, um die Bürger von Asteria zu befreien und die Revolution zum Erfolg zu führen.

via Gematsu