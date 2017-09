Demo zu Etrian Odyssey V ab sofort erhältlich

Zwar gibt es bisher noch kein Datum für die europäische Veröffentlichung von Etrian Odyssey V: Beyond the Myth, doch dafür befindet sich ab sofort eine Demo zum Dungeon Crawler im Nintendo eShop. Wenn ihr es nicht mehr abwarten könnt, ein erneutes Abenteuer zu erleben, solltet ihr unbedingt die Möglichkeit nutzen, selbst einen Blick auf den Titel zu werfen.

In der Testversion gestaltet ihr eure eigene Gruppe, wobei alle Klassen aus der Vollversion zur Verfügung stehen. Bis zum dritten Stock dürft ihr den Baum erforschen. Den erreichten Spielstand könnt ihr später auf die Vollversion übertragen. In Nordamerika erscheint der Titel am 17. Oktober, in Europa soll das Videospiel im Herbst erscheinen.

In diesem Ableger der Serie erwartet euch ein neues Abenteuer. Euer Ziel ist es, den Baum Yggdrasil zu erklimmen. Dafür müsst ihr Labyrinthe durchqueren, die voller Gefahren stecken. Man sagt, dass einem alle Träume erfüllt werden, sofern man die Spitze des Baumes erreicht. Zu Beginn erstellt ihr eure Gruppe, wobei vier einzigartige Rassen zur Verfügung stehen und zehn verschiedene Klassen.

