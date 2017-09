Dead Rising 4: Franks Komplettpaket erscheint für PS4

Dead Rising findet am 5. Dezember erstmals seinen Weg auf PlayStation – dann erscheint Dead Rising 4: Franks Komplettpaket für PlayStation 4, wie Capcom heute ankündigte. Der wunderschöne Untertitel suggeriert es bereits: alle bisher erhältlichen Zusatzinhalte sind bereits enthalten.

Die neue Umsetzung für PlayStation 4 enthält zudem einen neuen Spielmodus namens “Capcom Heroes” – eine ganz neue Variante, Dead Rising 4 zu erleben: Frank West trägt darin über ein Dutzend verschiedene Outfits und kann die Spezialattacken beliebter Capcom-Charaktere vollführen. Besitzer der Versionen für Xbox One, Steam und Windows 10 erhalten „Capcom Heroes“ als kostenloses Update.

Das enthält Franks Komplettpaket konkret:

Dead Rising 4 heißt die Spieler in der Kleinstadt Willamette, Colorado, willkommen, die gerade mitten in den Vorbereitungen für die Weihnachtsfeierlichkeiten steckt. Es kommt jedoch zu einem mysteriösen Ausbruch rund um die Willamette Memorial Megaplex Mall sowie in den angrenzenden Außenbezirken der Stadt. Der Ausnahmezustand wird ausgerufen. In der Rolle des Reporters Frank West müssen die Spieler die Apokalypse überleben und herausfinden, was es mit den Geschehnissen so auf sich hat. Mit viel Humor und noch mehr Zombies erleben Spieler in Dead Rising 4 so die ganze Schönheit des Aufmarsches der Untoten – und verzichten dank Franks neuer Kamera auch auf kein noch so abgedrehtes Zombie-Selfie.