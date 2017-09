Dritter Charakter-Trailer zu Danganronpa V3

NIS America hat ein neues Video zu Danganronpa V3: Killing Harmony veröffentlicht, welches den Titel „Ultimate Roll Call #3“ trägt und euch diesmal die Charaktere K1-B0, Gonta Gokuhara, Shuichi Saihara, Tsumugi Shirogane und Monosuke vorstellt.

K1-B0 (Ultimate Robot): K1-B0, der umgangssprachlich auch als „Keebo“ bekannt ist, ist ein Roboter, der mit einer Aufnahmefunktion sowie einer hochentwickelten künstlichen Intelligenz ausgestattet ist. Durch seine Bauart lernt er nicht nur neue Dinge, sondern er gewinnt wie die anderen jungen Menschen an Reife. Sein Schöpfer Professor Idabashi zog ihn auf und erlaubte ihm, wie die anderen Kinder eine Schule zu besuchen. Aufgrund seiner maschinellen Natur wurde ihm später ein ultimatives Talent anerkannt.

„Keebo“ ist sehr ehrlich und besitzt gute Manieren. Er reagiert sehr sensibel, wenn Menschen Angst vor Robotern haben oder mit Vorurteilen diesbezüglich leben. Dann zögert er nie, gegen die Diskriminierung von Robotern zu kämpfen. Allerdings übersieht er die feinen Nuancen der menschlichen Interaktion und gerät dadurch in unangenehme Situationen. Kokichi liebt es, „Keebo“ aus diesem Grund zu ärgern.

Gonta Gokuhara (Ultimate Entomologist): Als kleiner Junge war Gonta ein so fanatischer Käfersammler, dass er sich in einem Wald für zehn Jahre verirrte. Während dieser Zeit wurde er von einem Rudel wilder Wölfe großgezogen und erlernte somit die Sprache der Tiere und Insekten, bevor er mit seiner menschlichen Familie wieder vereint wurde. Um seiner Familie aus dem Wald ihre Hilfe zu vergelten, nahm Gonta sich vor, ein richtiger Gentleman zu werden.

Durch seine Lebensweise ist der junge Mann sehr naiv und hat Schwierigkeiten, Gespräche mit Menschen in seinem Alter zu führen. Obwohl seine äußerliche Erscheinung ihn sehr brutal wirken lässt, ist Gonta ein Pazifist, der noch nie eine lebende Kreatur, inklusive Insekten, getötet hat.

Shuichi Saihara (Ultimate Detective): Ein junger Detektiv, der sich noch in seiner Ausbildung befindet und seinem Onkel hilft, eine Agentur zu betreiben. Die meisten ihrer Jobs sind kleine Aufträge, die sich hauptsächlich damit beschäftigen, Paare, die sich betrügen, zu überführen. Einmal gab es jedoch einen Mordfall, den Shuichi schneller als die Polizei löste. Für diesen Erfolg erhielt er das Talent „ultimativer Detektiv“. Er selbst glaubt, dass er den Fall durch Zufall und Glück löste und somit nicht den ehrenvollen Titel verdient hat. Durch seine Unsicherheit wirkt er ängstlich, doch in Situationen, in denen ein scharfer Verstand gefragt wird, agiert er sehr schnell.

Tsumugi Shirogane (Ultimate Cosplayer): Tsumugi ist eine berühmte Cosplayerin, die inzwischen von verschiedenen Firmen gesponsert wird. Wenn man sie nach ihrem Hobby fragt, erzählt sie immer, dass sie es mehr genießt die Kostüme zu schneidern, als diese zu tragen. Dennoch kann sie es nicht ertragen, wenn sie sieht, dass ein Cosplayer, der nach Aufmerksamkeit sucht, ihre Kostüme trägt. Als ein wahrer Fan dieser Leidenschaft präsentiert sie in diesem Fall ihre Outfits lieber selbst.

Ihr Benehmen ist reserviert und lernbegierig, ihre Persönlichkeit ist sehr freundlich gesinnt. Geht es um das Thema Cosplay, wird sie sehr leidenschaftlich. Wenn sie sich in Gedanken befindet, ignoriert sie ihre Umwelt. Während einer normalen Konversation bezieht sie sich gerne auf Anime, Manga und Videospiele.

Monosuke (Monokumba Kub): Monosuke ist eigensinnig und hat keine Geduld für das Gerede von Monokid. Somit ist er das Mitglied aus der Gruppe mit der größten Vernunft. Wenn es zu einer Eskapade kommt, kommt von ihm immer das passende Stichwort für die Weiterführung. Er ist der Meinung, dass die Monokubs verfeindet sein sollten und billigt damit auch die kleinen Kämpfe untereinander.

In Europa erscheint der Titel am 29. September für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion vorbestellen. Über Steam ist die Visual Novel weltweit bereits am 26. September verfügbar.

via Gematsu