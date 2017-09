Das erste Video zu Apollo Justice: Ace Attorney für 3DS

Capcom hat das erste Video zu Apollo Justice: Ace Attorney für Nintendo 3DS veröffentlicht. Der vierte Teil der Gerichts-Krimiserie erschien ursprünglich 2008 für Nintendo DS. Mit der Veröffentlichung von Apollo Justice sind alle sechs Hauptspiele der Ace-Attorney-Reihe auf Nintendo 3DS spielbar. Das Gericht beginnt seine Tagung im November, wenn Apollo Justice: Ace Attorney als Download im Nintendo eShop erhältlich sein wird.

Apollo Justice: Ace Attorney für Nintendo 3DS ermöglicht es Nachwuchsanwälten, Apollos spannende Gerichtsverhandlungen aus seinen frühen Zeiten als Verteidiger in aktualisierter 3D-Grafik zu erleben. Forensische Ermittlungstechniken spielen eine wichtige Rolle, wenn Spieler Beweisstücke untersuchen, um die Mysterien in diesem Spiel zu lösen. Dank der Fähigkeiten von Nintendo 3DS können Spieler etwa Staub von Oberflächen wischen, um nach Fingerabdrücken zu suchen, oder Objekte in einer vollen 360-Grad-Ansicht untersuchen, um versteckte Beweise zu finden. Werden die Fingerabdrücke mit denen der Verdächtigen übereinstimmen und neue Erkenntnisse zutage fördern? Zusammen mit Apollo Justices magischem Armband, das ihm die einzigartige Fähigkeit verleiht, Lügen in Zeugenaussagen zu erkennen, ergeben diese Ermittlungstechniken ein spannendes Investigativabenteuer.