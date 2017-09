Das Eröffnungsvideo zu .hack//G.U. Vol. 3//Redemption

Bandai Namco hat das Opening-Video zu .hack//G.U. Vol. 3//Redemption veröffentlicht. Dieser Titel ist ein Teil der Remaster-Sammlung .hack//G.U. Last Recode. In Europa erscheint die Zusammenfassung der Videospiele .hack//G.U. Vol. 1//Rebirth, Vol. 2//Reminisce, Vol. 3//Redemption und Vol. 4//Reconnection am 3. November für PlayStation 4 und für PCs.

Bei .hack//G.U. Last Recode handelt es sich um eine Remaster-Collection der drei in Europa erstmals erscheinenden .hack//G.U.-Action-RPGs mit 1080p im 16:9 Breitbild-Format, 60fps, neuer Spielbalance und zusätzlichen Features. Für Fans besonders interessant ist das neue vierte Kapitel, das ein Jahr und drei Monate nach dem Ende von Vol. 3 spielt.

Haseo hörte nach den Ereignissen in .hack//G.U. Vol. 3//Redemption auf, The World R:2 (das MMORPG, das die Charaktere in .hack//G.U. spielen) zu spielen. Nun erreicht ihn allerdings eine mysteriöse E-Mail mit Hinweisen zum Aufenthaltsort von Ovan, seinem Freund aus The World R:2, der als spurlos verschwunden galt. Die Nachricht im Hinterkopf, dass der Betrieb von The World R:2 am 31. Dezember 2018 eingestellt werden soll, muss Haseo sich erneut einloggen, um seinen Freund vor Ablauf der Frist zu retten. In dem neuen vierten Kapitel wird Haseos fünfte Form enthüllt – darüber hinaus ein weiteres “Job Extend” von Haseos “Xth Form” – sowie neue Charaktere und Dungeons, die das Abenteuer erweitern.