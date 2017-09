Nintendo und Koei Tecmo haben das Eröffnungsvideo zu Fire Emblem Warriors veröffentlicht. Fire Emblem Warriors verbindet das typische Gameplay von Musou-Games mit taktischen Elementen und Charakteren aus Fire Emblem. Zahlreiche beliebte Charaktere der Serie sind in Fire Emblem Warriors spielbar, darunter Chrom, Corrin, Ryoma, Marth und Xander. Zusätzlich gibt es auch völlig neue Charaktere.

Fire Emblem Warriors erscheint am 28. September 2017 in Japan für Nintendo Switch und New Nintendo 3DS. Eine Collector’s Edition findet ihr bei Amazon. Der europäische und nordamerikanische Release folgt am 20. Oktober 2017. In dieser Woche erst stellten Koei Tecmo und Nintendo einen Season-Pass vor, der drei DLC-Pakete bieten wird.