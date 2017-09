Das Videospiel Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate soll laut den aktuellen Informationen im Frühling 2018 in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Der Titel wurde Ende Juli angekündigt, wobei zur Enthüllung die Plattformen nicht genannt wurden. Als Genre hat man sich für ein Action-Rollenspiel entschieden, wobei man Verliese erkunden wird. Als Basis dienen die Light Novel und die Animeserie.

via Gematsu