Der Entwickler D3 Publisher hat eine neue Teaser-Webseite im Internet eröffnet, die euch einen Countdown präsentiert. Am 19. September endet die gezeigte Zeitspanne. An diesem Tag findet eine Pressekonferenz von Sony Interactive Entertainment Japan Asia statt, die noch vor dem Beginn der Tokyo Game Show 2017 abgehalten wird. Welche Enthüllung wird sich uns an diesem Tag offenbaren?

via Gematsu