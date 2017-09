In Japan wird die Visual Novel Code: Realize ~Shirogane no Kiseki~ am 21. Dezember für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Neben einer normalen Edition wird es eine limitierte Version geben, die zum Spiel die CDs „Destination of Her Love“ und „Questionnaire for the Lupin Crew“ enthält. Die Nebengeschichte spielt in einem Maid-Café in der silbernen Welt und ist die zweite Fandisc der Code-Realize-Serie.

via Gematsu