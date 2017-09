Blade Strangers: Arcade-Test im September in Akihabara

By

Vom 22. bis zum 24. September wird in Akihabara (Sega Akihabara Buildung No.1) ein Arcade-Test zum Fighting Game Blade Strangers stattfinden. In diesem Videospiel, für dessen Entwicklung Studio Saizensen tätig ist, treffen Figuren aus verschiedenen Titeln aufeinander. Zu den verwendeten Videospielen gehören zum Beispiel Code of Princess, Cave Story und Umihara Kawase.

In der Testphase stehen fünf spielbare Charaktere zur Auswahl: