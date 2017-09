Bad Apple Wars: Verzögerung für Nordamerika

Die Veröffentlichung des Titels Bad Apple Wars war für Nordamerika bisher für den 29. September geplant. Nun gab der Publisher eine Verschiebung des Videospiels für diese Region an. Als neuer Termin gilt der 13. Oktober. In Nordamerika wird Bad Apple Wars als Retail-Fassung sowie in digitaler Form erscheinen. GameStop und andere teilnehmenden Händler vertreiben eine „Day One Edition“, die zum Spiel ein Kunstbuch bestehend aus 48 Seiten sowie eine Sammelbox bietet.

Herzlichen Glückwunsch zu deiner Zulassung zum TOD. Willkommen an der Akademie NEVAEH.

Die Heldin, die am ersten Tag, an dem sie die Oberstufe betrat, in einen Unfall verwickelt wurde, findet sich selbst an einem Grundstück einer unbekannten Schule wieder. Es handelt sich um die Akademie NEVAEH, eine Lehranstalt für Seelen, deren Besitzer verstorben sind. Befolgt man die Regeln und entwickelt sich dabei zu einem guten Schüler bis zum ABSCHLUSS, darf man in die Welt zurückkehren und SEIN LEBEN FORTSETZEN.

Über ihren Tod wurde die Heldin von einem verdächtigen Mann informiert, der einen HASENKOPF trägt. Noch denkt sie, dass alles nur ein Traum ist und folgt ihm zur Einlassungsfeier, in Richtung Eingang des Gebäudes. Plötzlich hört man von dort eine Explosion. Der Verursacher dieses Geräusches ist der Schulkrieg, der sich zwischen denen abspielt, welche den Schulregeln trotzen, der Gruppe DELINQUENT TEAM BAD APPLES, die sich gegen die Einheit DISCIPLINARY COMMITTEE auflehnt.

Inmitten des Gefechts trifft die Heldin auf einen Mann mit ROTEN HAAREN. Der junge Mann sieht sie an und fragt sie:

„Möchtest du leben?“

via Gematsu