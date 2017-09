Attack on Titan 2: Termin für Japan bestätigt

By

In Japan wird Attack on Titan 2: Future Coordinates laut Spike Chunsoft am 30. November für Nintendo 3DS erscheinen. Der Entwickler bezeichnet den Titel als „3D-Manöver-Actionspiel“, der im Story-Modus eine Handlung bietet, welche auf der zweiten Staffel der Animeserie beruht. Im sogenannten World-Modus kreiert ihr einen eigenen Charakter und führt verschiedene Missionen aus.

Dazu wird es euch ermöglicht, eine Basis zu gestalten. Gelegentlich müsst ihr diesen Platz vor den Titanen verteidigen. Der Multiplayer ist offline (für bis zu vier Spieler) und online spielbar. Die offizielle Webseite findet ihr nach einem Relaunch im Internet.

Es handelt sich bei Attack on Titan 2: Future Coordinates übrigens nicht um das bei der Gamescom 2017 angekündigte „A.O.T. 2“ von Koei Tecmo.

via Gematsu