Atlus‘ Studio Zero arbeitet an einem zweiten Spiel

Zuletzt war das Studio Zero von Atlus wegen Andeutungen um eine mögliche Fortsetzung von Catherine in aller Munde. Nun geht es in eine ähnliche Richtung, auch wenn Catherine keine Erwähnung findet. Das 2016 gegründete Studio hat eigentlich das Fantasy-RPG Project Re: Fantasy angekündigt, zu dem es bisher kaum Details gibt. Aber das Studio arbeitet auch an einem zweiten Spiel.

„Studio Zero wurde nicht gegründet, um nur an Fantasy-Spielen zu arbeiten“, erzählte Studio-Boss Katsura Hashino der Website 4Gamer. „Neben dem Fantasy-Spiel arbeiten wir bereits an einem anderen Projekt.“ Der Redakteur von 4Gamer zeigte sich überrascht und Hashino führte weiter aus: „Ich kann dazu noch nichts verraten, aber wir bereiten etwas vor und ihr sollt am Ende sagen: ‚Was, das macht ihr auch?!‘. Ich hoffe aber, ihr freut euch auch auf Project Re: Fantasy, ich danke euch!“

