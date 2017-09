Atlus deutet möglicherweise Catherine 2 an

Während eines Livestreams namens „Golden Employment Special“ hat Atlus möglicherweise ein Catherine 2 angedeutet. Der Stream drehte sich eigentlich um Studio Zero, ein neues Studio von Atlus. Dort soll ein brandneues RPG entwickelt werden, das wir bisher als Project Re Fantasy kennen. Studio-Chef Katsura Hashino hatte schon vorab verlauten lassen, dass es zu diesem Spiel keine Neuigkeiten beim Stream geben wird. So war es auch.

Dafür gibt es andere Neuigkeiten zu berichten. In Catherine wird die Story durch ein TV-Programm namens Golden Playhouse präsentiert. Gastgeberin des Programms ist Trisha, auch bekannt als Midnight Venus. Sie eröffnete auch den Livestream Golden Employment Special. Synchronsprecherin Junko Minagawa kam ebenfalls zum Einsatz und stellte den Zuschauern im Livestream das neue Studio Zero vor.

Nach den Interviews trat Midnight Venus wieder in Erscheinung, gab einen letzten Kommentar ab und dann wurde der Bildschirm schwarz. Doch auch danach sprach sie noch weiter:

By the way, I’m looking forward to the fantasy RPG of course…

But will there even be anything for me to do?

Maybe a lot of you are actually wondering?

This time, I will be the new heroine! Just kidding…

(Slight pause.)

Huh, the offer for my next job is on the table?