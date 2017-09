Atelier Lydie & Suelle: Roger, Firis und Ilmeria

Die aktuellen Neuigkeiten zu Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings stellen euch eine neue Figur vor und nennen zwei wiederkehrende Charaktere, die im direkten Vorgänger, Atelier Firis: The Alchemist of the Mysterious Journey, bereits eine Rolle gespielt haben. Zu den beiden Rückkehrern gehören Firis Mistlud und Ilmeria Von Leinweber. In den Kämpfen verwendet Firis einen Bogen und Ilmeria ist eine Meisterin der Alchemie.

Die neue Figur heißt Roger Marlen (gesprochen von Takehito Koyasu), der Vater von Lydie und Suelle. Er wird als nutzlose Person beschrieben, ein verrückter Wissenschaftler mit der erstklassigen Fähigkeit, Bilder zu malen. Suelle befindet sich im Besitz eines Buches, in dem Ziele eingetragen sind, durch deren Erfüllung das Ansehen steigt. Durch die Erhöhung des Ansehens werden die beiden Mädchen vom Königreich geprüft. Wenn sie den Test bestehen, steigt ihr Rang.

In Japan wird Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings am 21. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Vor wenigen Tagen gaben Koei Tecmo und Gust offiziell bekannt, dass der Titel Anfang 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs im Westen veröffentlicht wird.

via Gematsu