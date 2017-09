Atelier 20th Anniversary Festival am 2. Dezember

Gust wird am 2. Dezember in Tokyo das Atelier 20th Anniversary Festival abhalten, wie man am Rande der Tokyo Game Show am vergangenen Wochenende bekanntgab. Bei dem Event werden Fans auf zahlreiche Synchronsprecher und Entwickler treffen können, die in den bisherigen 20 Jahren an der Serie gearbeitet haben. Exklusiv beim Event wird ein neues Drama aufgeführt, das nur dort zu sehen ist. Bei einem kleinen Konzert wird es Musik geben und die Veranstalter bitten darum, Lightsticks mitzubringen. Vielleicht gibt es am Rande des Events auch die ein oder andere Videospiel-bezogene Ankündigung.

via Gematsu