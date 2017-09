Asiatische Version zu Taiko Drum Master: Drum Session!

In Südostasien wird Taiko Drum Master: Drum Session! für PlayStation 4 mit englischen Texten erscheinen. Die Version soll am 26. Oktober erscheinen. An diesem Tag gelangt die japanische Fassung ebenfalls in den Handel.

Der neueste Teil der Rhythmusspiel-Serie wird zahlreiche Spielmodi bieten, darunter den „Taiko Ranked Matches“-Modus. Hier messen sich Spieler mit anderen Spielern aus ganz Japan. Das System sucht dabei automatisch Gegner mit gleichen Fähigkeiten heraus. Mit jedem Sieg steigt der Spieler im Rang. Auch auf viele Gastcharaktere dürfen sich Serien-Fans wieder freuen. Dazu gehören z. B. Hatsune Miku, Hello Kitty, Pac-Man und Heihachi Mishima aus Tekken.

via Gematsu