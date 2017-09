Ankündigung von Dragon’s Crown für PS4 geleakt

By

Die Niconico-Webseite, die zum Livestream führt, den Atlus während der Tokyo Game Show am 24. September ausstrahlen wird, hat durch ein Werbebanner auf die Möglichkeit zur Vorbestellung eines Videospiels aufmerksam gemacht, dessen Ankündigung derzeit noch aussteht. Es handelt sich um eine Version von Dragon’s Crown für PlayStation 4, die als Dragon’s Crown Pro betitelt wird.

Klickt man auf die Werbung, wird man nur auf die offizielle Webseite zum Videospiel weitergeleitet, auf der noch keine Rede von einer Fassung für PlayStation 4 ist. Wenn es sich hierbei um einen Leak handelt, sollten wir in der nächsten Woche mehr während des Events erfahren, sofern Atlus wirklich eine Ankündigung dieser Version geplant hat. In Japan ist der Titel für PlayStation 3 und PlayStation Vita im Sommer 2013 erschienen. Wärt ihr an einer Edition für PlayStation 4 interessiert?

via Gematsu