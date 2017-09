Accel World VS. Sword Art Online erscheint für PCs

Bandai Namco hat eine Deluxe Edition zu Accel World VS. Sword Art Online angekündigt. Es handelt sich dabei gleichermaßen auch um die PC-Portierung des Spiels, das bereits für PlayStation 4 und PS Vita erhältlich ist. Die Deluxe Edition erscheint ausschließlich digital am 12. September bei Steam.

Die Deluxe Edition beinhaltet das Spiel sowie die drei DLCs „SAO Origins“, „SAO Irdinal Scale“ und den zuletzt veröffentlichten DLC „Castaway from Another World„, der unter anderem die neuen spielbaren Charaktere Alice, Eugeo und Oberon bietet. Für PlayStation 4 gibt es hierzulande die einzige physische Version des Titels.

Wenn zwei Welten kollidieren! Sword Art Onlines Svart Alfheim und die beschleunigte Welt von Brain Burst sind dabei zu verschmelzen und inmitten dieses Chaos wird Yui vermisst. Schließt euch Kirito und 30 weiteren spielbaren Charakteren an, um die sieben Könige der reinen Farbe aus der beschleunigten Welt herauszufordern, denn diese wissen von Yuis Aufenthaltsort. Seid dabei, wenn die stärksten Burst Linker und ALO-Spieler in diesem Krieg zweier Welten zusammenkommen und sich aufmachen, Yui aus den Fängen von Personna Babel – einem mysteriösen Wesen, das tausend Jahre in der Zukunft lebt – zu befreien.