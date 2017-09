A-Train Express verfügt über 220 Vehikel und VR-Modus

By

Ein Artikel aus der aktuellen Ausgabe der Weekly Famitsu informiert uns über den kommenden Titel A-Train Express von Artdink. Der Titel basiert auf A-Train 9. Neben den bekannten Elementen aus dem Spiel wurden neue Funktionen eingefügt. Insgesamt stehen euch über 220 Vehikel zur Verfügung. Es gibt neue Gebäude, sodass ihr in der Lage seid, eine komplette Stadt aufzubauen. Spielt man den Titel über PlayStation VR, steht der Modus „Flight“ zur Verfügung.

Brandneu ist zum Beispiel ein Hochgeschwindigkeitszug, der vom Norden bis in den Süden durch das ganze Land reicht. Am 21. Dezember soll der Titel in Japan erscheinen. Eine Unterstützung von PlayStation VR wird geboten. Die offizielle Webseite findet ihr bereits im Internet.

via Gematsu