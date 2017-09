A.O.T. 2 erscheint für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

By

Vor einigen Wochen kündigte Koei Tecmo Attack on Titan 2 an, das aufgrund von Lizenzfragen hierzulande wie schon der Vorgänger als A.O.T. 2 erscheinen wird. Außer einem ersten Teaser-Trailer gab es damals kaum Details. Nicht einmal die Plattformen wollte Koei Tecmo verraten. Doch das ändert sich nun.

Wie man bekanntgab, erscheint A.O.T. 2 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch weltweit. Die Veröffentlichung in Europa ist schon Anfang 2018 geplant. Auch einige wenige neue Informationen gibt die aktuelle Pressemeldung her: