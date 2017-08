Ys VIII: Neues Video präsentiert Adol Christin

NIS America hat ein neues Video zu Ys VIII: Lacrimosa of Dana veröffentlicht, welches euch den furchtlosen Abenteurer Adol Christin präsentiert, der innerhalb der Ys-Serie die Rolle des Protagonisten einnimmt. Der tapfere junge Mann mit den roten Haaren, der sich zuvor schon unzähligen Gefahren und Herausforderungen gestellt hat, erlebt nun sein größtes Abenteuer auf der Insel Seiren.

Nach einem Schiffsunglück wird er an die Küste der Insel angespült und trifft dort auf neue Kameraden, die sich ihm anschließen. In den Nächten träumt er von einer jungen Frau mit blauen Haaren, die den Namen Dana trägt. Was hat es mit dieser geheimnisvollen Frau auf sich?

Dazu verkündete NIS America, dass am 12. September in Nordamerika und am 15. September in Europa kostenlose DLCs zum Action-Rollenspiel verfügbar sind. Das Angebot gilt eine Woche nach der Veröffentlichung des Titels in der jeweiligen Region. Zum Inhalt gehören eine silberne Rüstung und ein Abenteurer-Outfit für Adol und eine Überlebensausrüstung, bestehend aus dem Gegenständen „Blade Ring II“ (1x), „Empty Bottle“ (1x) und „Iron Ore“ (10x).

Die Vorbesteller der PlayStation-4-Version, die ihren Kauf über den PlayStation Store digital tätigen, erhalten als Boni ein Theme für die Konsole, sieben Avatare und einen digitalen Soundtrack, der aus fünf Liedern besteht. Die Handelsversionen von Ys VIII könnt ihr euch bei Amazon sichern.

via Gematsu