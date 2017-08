Ys Seven erscheint am 30. August für PCs

Das Action-Rollenspiel Ys Seven wird am 30. August für PCs via GOG, Steam und The Humble Store erscheinen. In der ersten Woche erhaltet ihr einen Rabatt in der Höhe von 10 Prozent auf den regulären Verkaufspreis.

Nach einem erbitterten Krieg gegen die unbarmherzigen Armeen von Romn befindet sich das Königreich Altago in seinem Wiederaufbau. Das bekannte Abenteurerduo, Adol und Dogi, legt am Hafen von Altago an. Sehr schnell finden sie sich in einer Rauferei mit der militärischen Gruppe des Königreichs „Dragon Knights“ wieder, die ein ansässiges Mädchen aus der Stadt belästigen. Aufgebracht durch diese Störung beschließen die Offiziere, die beiden Abenteurer in Gewahrsam zu nehmen. Als Grund wird ihnen Spionage vorgeworfen.

Der König von Altago wurde von der Ankunft der beiden Freunde durch einen Vertrauten vorab informiert, somit entlässt er Adol und Dogi zügig aus ihrer Gefangenschaft. Die beiden werden in sein Gemach gerufen und in ein Gespräch mit dem König verwickelt. Er erzählt ihnen von einem uralten Schrein, der nach einem Erdbeben an der Erdoberfläche aufgetaucht ist. Nun bittet er die beiden, dieses Gebäude zu untersuchen. Was nach einer kleinen Aufgabe für die erfahrenen Männer klingt, entpuppt sich als eine große Reise. Adol und sein Freund erforschen nicht nur die uralten Relikte, sondern müssen die fünf zerstrittenen Völker wieder vereinen, die den Drachen dienen und diese beschützen.

Die Version für PCs bietet eine Unterstützung von Full HD, eine Bildfrequenz von 60 FPS und eine Handlung, die etwa 30 Spielstunden umfasst. Wie die anderen Teile der Serie besitzt Ys Seven als Actionrollenspiel ein Echtzeitkampfsystem, wobei Adol das Abenteuer nicht ganz alleine bestreitet. Bis zu drei Mitglieder befinden sich gleichzeitig in der aktiven Gruppe. Je nach Situation wechselt ihr zwischen den Verbündeten, um ihre Fähigkeiten passend einzusetzen.

via Gematsu