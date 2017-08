Yo-kai Watch Busters 2 erscheint für Nintendo 3DS

By

Das erst kürzlich angekündigte Spiel Yo-kai Watch Busters 2: Treasure Legend Banbaraya wird für das System Nintendo 3DS entwickelt. Zur Ankündigung, die CoroCoro in dieser Woche tätigte, wurde die Plattform nicht verraten. In Japan soll das Videospiel noch in diesem Winter erscheinen. Im Internet findet ihr bereits die Teaser-Webseite.

Als Schauplatz dient im Nachfolger von Yo-kai Watch Busters die Insel „Karakuri Island“. Hier soll ein Schatz eines Piraten ruhen. Allerdings warten nicht nur Reichtümer auf die Helden, sondern auch gefährliche Yo-kai, die auf dem Eiland leben.

Spielerisch wird Yo-kai Watch Busters 2 vermutlich am ersten Teil anknüpfen. Das Spiel baute auf dem „Busters“-Modus aus Yo-kai Watch 2 auf und erweiterte diesen um Online-Play, neue Bossgegner, neue Yo-kai und eine eigene Story, die aus der Perspektive eines Yo-kai erzählt wird. Anders also als in den Hauptspielen, wo die Protagonisten Menschen sind.

via Gematsu