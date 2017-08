Yakuza Online für Mobilgeräte und PCs angekündigt

Neben Yakuza Kiwami 2 kündigte Sega am Wochenende auch Yakuza Online an, das im kommenden Jahr für Mobilgeräte und PCs in Japan erscheinen soll. Es handelt sich um ein Free-to-Play-Spiel, das mit allerhand Items funktionieren soll – und Mikrotransaktionen. Protagonist des neuen Spiels ist ein neuer Charakter namens Ichiban Kasuga, der von Kazuhiro Nakaya synchronisiert wird.

Schauplatz des Geschehens ist erneut Kamurocho, das lange Zeit vom Tojo Clan dominiert wurde, der größten Yakuza-Organisation im Osten Japans. Yakuza Online spielt in der Gegenwart, also 2018. Die geheimen Absprachen zwischen der Polizei und der Omi Alliance sind außer Kontrolle. In dieser Zeit taucht ein Mann auf, der aus der Stadt wieder das machen will, was sie einst war. Ichiban Kasuga ist in Kamurocho geboren und aufgewachsen. Er findet Allianzen und fordert die alten Kräfte heraus.

Ichiban Kasuga ist 40 Jahre alt und ehemaliger Wakashu des Tojo Clans. Seinen Vater und seine Mutter kennt er nicht. Er wurde von einer Frau aufgezogen, die eine Snackbar in der Stadt leitet. Sein Weg führte ihn schließlich in die Aragawa-Familie, in der 2001 sein Weg im Gefängnis endete – für 17 Jahre. Nun kehrt er nach Kamurocho zurück.

via Gematsu