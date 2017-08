Xun You für Dynasty Warriors 9 vorgestellt

By

Wie die neueste Ausgabe der Weekly Famitsu berichtet, wird Xun You im neuesten Ableger der Reihe, Dynasty Warriors 9, ein spielbarer Charakter sein. Gesprochen wird er dabei von Kenji Hamada und benutzt als Hauptwaffe in den Kämpfen ein „Steel Whip Sword“. Außerdem enthüllte das Magazin weitere wiederkehrende Offiziere und ihre Waffen:

Xiahou Yuan – Twin Rods

Lu Lingqi – Sword and Shield

Daqiao – Twin Fans

Xiaoqiao – Twin Fans

Zhuge Liang – War Fan

Zhang Fei – Spear

Dynasty Warriors 9 erscheint in Japan nur für PlayStation 4, in Nordamerika und Europa jedoch für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Ein genauer Veröffentlichungszeitraum für die einzelnen Regionen ist bisher noch nicht bekannt. Den neuesten Trailer seht ihr hier nochmals:

via Gematsu