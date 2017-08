Mit einem weiteren Video zeigt euch Koei Tecmo mehr von den Unterstützungsgesprächen in Fire Emblem Warriors. Dieses Mal seht ihr, wie sich die beiden Nohr-Geschwister Prinz Xander und die weibliche Version von Corrin miteinander unterhalten. Das Crossover erscheint bereits nächsten Monat am 28. September in Japan. Im Herbst folgt der westliche Release für Nintendo Switch und New Nintendo 3DS.

via Dualshockers