We Happy Few erscheint auch für PlayStation 4

Das Entwicklerstudio Compulsion Games hat in Zusammenarbeit mit Gearbox Publishing angekündigt, dass We Happy Few neben seiner digitalen Version für PCs, Mac, Linux und Xbox One ebenfalls in physischer Fassung erscheinen wird. Das Spiel soll am 13. April 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PCs in einer schicken Handelsversion erscheinen. Das Spiel befindet sich derzeit noch in der Early-Access-Phase und soll zur Veröffentlichung im nächsten Jahr mehr Inhalt für die Spieler bieten.

Dabei wird es drei verschiedene Versionen von We Happy Few geben:

Standard-Edition (Preis: rund 59,99 US-Dollar)

Wer die derzeitige Early-Access- oder Xbox-One-Edition vom Spiel besitzt oder bei Kickstarter das Tier 1 gewählt hat, bekommt die Standard-Edition gratis.

Deluxe-Edition (Preis: rund 79,99 US-Dollar)

Wer Tier 2 bis Tier 9 bei Kickstarter unterstützt, der bekommt diese Version des Spiels ebenfalls gratis.

Collector’s Set (Preis: rund 149,99 US-Dollar)

Die Steam-Seite des Spiels bietet euch eine Übersicht über den Titel:

We Happy Few ist die Geschichte eines beherzten Grüppchens mäßig grausamer Menschen, die einem Leben der fröhlichen Verleugnung in der Stadt Wellington Wells entkommen wollen. In diesem England der 1960er-Jahre ist Anpassung der Schlüssel. Du musst kämpfen oder mit den drogenverwirrten Bewohnern verschmelzen, die nicht gut auf jene Menschen zu sprechen sind, die sich ihren nicht so normalen Regeln verweigern.

Entdecke die düstere Geschichte der retrofuturistischen Stadt, während du dich durch die verwobenen Erzählstränge von drei insgeheim rebellischen Bürgern spielst. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, wenn er sich Vergangenem stellt, auf Zukünftiges vorbereitet und mit Aktivitäten beschäftigt, die in der künstlich begeisterten Gesellschaft nicht Usus sind.

Spare 15 %, wenn du We Happy Few vorbestellst, und erhalte sofort Zugang zur Alphaversion. Erlebe so die Einleitung von Arthur mit, erforsche einen Teil der sich prozesshaft generierenden Welt, sammle und stelle Gegenstände her sowie wähle, wie du Mitgliedern der Joy-besessenen Gesellschaft begegnest, mit Tarnung, Kampf oder Anpassung.

Plus, erhalte die exklusive Ingame-Waffe Jolly Brolly beim Start. Schmerzen sind gewiss bei diesem waffenfähigen Regenschirm mit erweiterten Blockierfähigkeiten und abgefahrenem psychedelischen Interieur.

Retrofuturistisches England der 1960er-Jahre

Angesiedelt im retrofuturistischen England der 1960er-Jahre wirst du eine von Krieg verwüstete und von wahnhaft glücklichen Menschen wieder aufgebaute Stadt vorfinden. Alles und jeder in Wellington Wells scheint fröhlich zu sein, einschließlich der Straßen, der Leute und seiner allgegenwärtigen Fernsehpersönlichkeit Onkel Jack! Allerdings ist es eine große, idyllische Welt am Rande des Zusammenbruchs. Du wirst die Geschichte dieser Welt entdecken und wie es dazu kam, dass sie so verführerisch glücklich ist.

Betrachte die Welt aus drei verschiedenen Blickwinkeln

Spiele drei fehlbare Charaktere, die ihre eigenen Verbindungen zu den Ereignissen rund um den Wiederaufbau von Wellington Wells erforschen. Jeder von ihnen hat einen völlig eigenen Handlungsstrang, in dem er die Ereignisse unterschiedlich interpretiert und unterschiedlich auf sie reagiert. Während du in jede einzelne der Figuren schlüpfst und dich versteckst, anpasst oder den Kampf erwiderst, werden dir entlang des Weges schwarzer Humor, ein Funke Hoffnung und sogar eine Art Erlösung begegnen.

Deine ganz eigene Dystopie

In We Happy Few sind keine zwei Spieldurchgänge gleich. Während die Bürger von Wellington Wells immer sicherstellen wollen, dass du dein Joy genommen hast, wird die sich prozesshaft generierende Welt dafür sorgen, dass deine Erfahrung mit We Happy Few anders und einzigartig ist.

Nehme dein Joy… oder nicht. Es ist deine Entscheidung

Passen Sie Ihre Erfahrung bei We Happy Few an:

• Wähle aus diversen Schwierigkeitsstufen, sowohl für neue als auch erfahrene Spieler.

• Spielen Sie die Geschichte durch oder kreieren Sie Ihre eigene Geschichte, indem Sie die Sandbox anpassen.

• Schleichen Sie, kämpfen Sie sich für Ihren Weg durch Rätsel und Auseinandersetzungen oder passen Sie sich an.

• Masochistisch? Versuchen Sie den Permadeath-Modus!

• Kämpfen Sie mit den verrückten Waffen, die Sie herstellen können, oder mit Ihren bloßen Händen, um niemanden zu töten!

Bemerkung: Nicht alle diese Funktionen werden während des Early Access zur Verfügung stehen! Auf dem Weg bis zur Veröffentlichung des Spiels werden sie nach und nach durch uns entwickelt und zur Verfügung gestellt.