Der Air Raider und der Fencer in Earth Defense Force 5

Kürzlich stellte uns D3 Publisher mit neuem Videomaterial zu Earth Defense Force 5 den Ranger und den Wing Diver sowie ihre unterschiedlichen Waffensysteme vor. Im neuesten Livestream zum Spiel, dessen Mitschnitt ihr unten seht, lernt ihr nun den Fencer (17:36 bis 28:51) und den Air Raider (36:40 bis 44:27) sowie ihre Waffen ausgiebig kennen.

Der Fencer ist eine Bodeneinheit und genau genommen sogar ein Fußsoldat, aber seine schweren Waffen sind vergleichbar mit denen von Panzern. Viele seiner Waffen können den Gegner mit einem einzigen Treffer erledigen. Sein Arsenal reicht vom Blasthole Spear, über den Flashing Spear und den mächtigen Vibro Hammer bis hin zur Force Blade und Feuerwaffen wie der FG7 Hand Gatling und der NC101 Hand Cannon.

Der Air Raider ist eine sehr variable Einheit, die am Boden und in der Luft agieren kann. Zudem ist es dem Air Raider sogar möglich, andere Einheiten herbeizurufen. Der Air Raider kann vom Boden aus Luftangriffe organisieren und steuern. So kann der Air Raider unter anderem den Heavy Bomber Charon A1 oder FB10 befehligen.

Nach einer Verschiebung soll Earth Defense Force 5 immerhin noch in diesem Jahr in Japan erscheinen.

via Gematsu