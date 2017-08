Vorstellung von Yoo Ji-min aus White Day

By

Das heutige Video der japanischen Version zu White Day: A Labyrinth Named School stellt euch die Figur Yoo Ji-min vor. In Japan ist sie unter dem Namen Hina Kisaragi bekannt und wird von Yuuko Oono gesprochen.

In diesem Horrorspiel ist sie die zweite Hauptfigur und Schülerin im ersten Jahr an der Yeondu High School. Von Natur aus ist Yoo Ji-min neugierig und fertigt aus Gewohnheit Kritzeleien an. Sie schätzt Han So-Young sehr und betrachtet Lee Hui-Min als einen lästigen Käfer.

Am 25. August erscheint White Day hierzulande, dann für PS4 auch im Handel. Die Version für PCs erscheint weltweit am 22. August via Steam.

via Gematsu