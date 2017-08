Mit “Brother” erwartet euch die vierte Folge der CG-animierten YouTube-Serie The King of Fighters: Destiny von SNK. Bei der Serie handelt es sich um einen Ableger der The-King-of-Fighters-Serie, welche insgesamt 24 Episoden umfassen soll. In der neusten Episode seht ihr Terry und wie er nach seinem Besuch in einem Nachtclub auf einen mysteriösen Kämpfer trifft, welcher sich als sein Bruder entpuppt.

via Gematsu