Video zeigt 33 Minuten aus Little Witch Academia

Bandai Namco hat ein neues Video zu Little Witch Academia: Chamber of Time veröffentlicht, welches euch zusammengefasst um die 33 Minuten aus der Spielmechanik präsentiert. Dabei werden die Lehranstalt Luna Nova Magical Academy, die Formation der Gruppe sowie der Kampf gegen einen Boss namens Cerberus in den Vordergrund gestellt. In Japan erscheint das Videospiel am 30. November. Im Westen wird der Titel Anfang 2018 für PlayStation 4 und für PCs erscheinen.

Die Szenen aus der Spielmechanik findet ihr zu den folgenden Zeiten in der Aufnahme: