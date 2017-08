Ved nimmt Anlauf bei Square Enix Collective

By

Ved vom litauischen Entwickler Karaclan nimmt Anlauf bei Square Enix Collective. Dort steht der Titel, der eine Mischung aus RPG und Platformer ist und einen interessanten visuellen Stil bietet, noch wenige Tage zur Wahl. Erhält das Spiel genug Stimmen, geht es mit Unterstützung von Square Enix Collective ins Crowdfunding.

Die Geschichte von Ved dreht sich um den Einzelgänger Kir, der sich auf die Reise nach Metropolis aufmacht, um dort ein einfacheres Leben zu führen. Aber das Leben ist eben nicht einfach und so nimmt das Schicksal seinen Lauf und er begibt sich auf eine Reise, um die Wahrheiten seiner Welt aufzudecken. Was ist das Geheimnis, das sich in den Straßen von Metropolis versteckt?

Spielerisch ist Ved wohl ein Platformer mit RPG-Elementen. Ihr führt viele Gespräche und trefft viele Entscheidungen, die den Spielverlauf beeinflussen. Ihr kämpft aber auch gegen Monster. Unten seht ihr einen Gameplay-Trailer, bei Square Enix Collective könnt ihr für Ved voten!