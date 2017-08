Übersichtstrailer zum Nintendo Classic Mini: SNES

Nintendo hat heute neue Übersichtstrailer zum Nintendo Classic Mini Super Famicom und dem Nintendo Classic Mini: SNES veröffentlicht, die japanische und europäische Variante also. Das japanische Video legt vor allem Wert auf die Spiele und stellt diese ausführlich vor. Das japanische Famicom Mini unterscheidet sich dabei von den westlichen Varianten. In der westlichen Version fehlen beispielsweise Fire Emblem: Mystery of the Emblem und The Legend of the Mystical Ninja (komplette Liste), dafür gibt es Kirby’s Dream Course und Super Punch-Out!! (komplette Liste).

Auch einige der Features des Geräts kommen zur Sprache, darunter die Speicherfunktion und eine Funktion zum Zurückspulen während des Spiels. Darauf liegt im europäischen Trailer deutlich mehr Fokus. Das Mini-SNES erscheint am 29. September 2017!

Japanisches Video:

Europäisches Video:

Amerikanisches Video: