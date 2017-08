Travis Strikes Again: No More Heroes angekündigt

Bereits im Januar hat Goichi Suda, auch bekannt als Suda51, während einer Nintendo-Switch-Präsentation den neuesten Teil der No-More-Heroes-Reihe vorgestellt: Travis Strikes Back: No More Heroes. Nun wurde während der Nindies-Präsentation und im Rahmen der PAX West von Nintendo bekanntgegeben, dass das Spiel exklusiv für Nintendo Switch im Jahr 2018 erscheinen soll. Ein genaues Datum wurde jedoch nicht genannt.

Das Spiel läuft dabei auf der Unreal Engine 4 und wird sieben Jahre nach den Ereignissen aus No More Heroes spielen. Antagonist „The Bat“ sehnt sich nach Vergeltung an Travis Touchdown für einen Mord, den er begangen hat. Dabei werden die beiden zu Beginn ihrer Auseinandersetzung in verschiedene Videospiele teleportiert.

Dem Ganzen kommt auch die Kollaboration mit anderen Indie-Entwicklern zugute: Unter anderem soll es eine Zusammenarbeit mit den Hotline-Miami-Entwicklern geben. Wie genau das aussieht, ist noch nicht bekannt. Typisch für die Reihe werden euch wieder einmal überspitzte Bosskämpfe und ein außergewöhnlicher Stil erwarten.

via Gematsu